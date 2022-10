Theatergruppe zeigt nach Corona-Pause „So viel Krach in einer Nacht“.

Bereits frühmorgens, noch vor dem sonntäglichen Gottesdienst herrscht im Gasthaus zur „Goldenen Gans“ so richtig Trubel. Das nostalgisch ausgestattete Lokal samt Kachelofen ist Treffpunkt unterschiedlichster Charaktere. Als echter Morgenmuffel zeigt sich Opa Alfons (Heiko Schlechte), der inzwischen an den Rollstuhl gefesselt ist und sich heftig gegen die grobe Körperpflege von Hausmagd Vroni (Larissa Meyerer) wehrt, die bereits „Parasiten über seinen Kopf laufen sieht“. Vielleicht hat sie ja eine gute Seele, die jedoch verbirgt sich tief im rauen Umgangston gegenüber dem Wirtsehepaar samt den Gästen.

Trotz körperlicher Gebrechen ist Opa Alfons recht gewieft; seine Lebensfreude erhält er sich mit Obstler und sein wacher Geist spioniert die Mitspieler der morgendlichen Skatrunde aus. Zu dieser hat Gastwirt Gustl (Siegfried Kehler) regelmäßig seine trinkfesten Freunde und einzigen Gäste eingeladen, den schlitzohrigen Viehhändler (Klaus Paap) und den Kirchendiener Peter (Karin Sandrell), die bereits morgens „einige Bierchen zischen“, sehr zum Leidwesen ihrer Gattinnen (Marion Weishaar, Jeannette Memmer und Elke Bolz).

Vermeintliche Gesundheitswoche

Diese zieht es mehr zu dem angenehm gepflegten Herrn Joschi (Rolf Baumgarten), der als Gesundheitsapostel von ganz anderer Natur zu sein scheint. In den Augen der Magd ist er vielleicht ein „Magermilchkrüppel“, doch mit seinen Vorträgen über die Schädlichkeit von Alkohol, Zucker und Fett einerseits und den Vorzügen gesunder Ernährung, zubereitet in seinen Spezialtöpfen und -pfannen andererseits, fasziniert er die drei Ehefrauen der Skatspieler. Die Begeisterung für Herrn Joschi samt ihrer Hoffnung auf eine schlanke Taille führt zu gesteigerter Kauflust, und außerdem buchen die Damen bei ihm noch eine (vermeintliche) Gesundheitswoche.

Die Abwesenheit der Frauen gibt den drei Ehemännern endlich die Freiheit, sich eine Lustparty in der Stadt zu gönnen, die jedoch für die Strohwitwer ein böses Ende nimmt und für „So viel Krach in einer Nacht“ sorgt. Weitere Höhepunkte sollten nicht verraten werden, meinen die Schauspieler. Sie versichern aber, dass bei so vielen Aktionen, Missverständnissen und besonderen Charakteren von Beginn bis Ende des Lustspiels kaum ein Auge trocken bleiben wird.

Seit über 30 Jahren auf der Bühne

Die Theatergruppe des Hagenbacher Vereins für Volksmusik und Brauchtum spielt bereits seit über 30 Jahren, allerdings gab es wegen Corona und personeller Probleme nun zwei Jahre Pause. Umso größer ist die Spielfreude der Akteure. „Wir sind eine gut funktionierende Gruppe“, beschreibt Siegfried Kehler, jeder denke und fühle sich in seine Rolle, lerne den Text und beschaffe sich passende Klamotten. Über die Gestaltung mancher Szenen diskutiere man dann oft gemeinsam und einvernehmlich. Auch die Gestaltung der Bühne als Gasthaus klappt mit Möbeln, Bildern und Hausrat der 60er Jahre aus den Reihen der Spieler bestens.

Einige Mitspieler sind Gründungsmitglieder, wie Heiko Schlechte, wobei sich seine Rollen zwangsläufig in drei Jahrzehnten vom zunächst „flotten Hüpfer“ inzwischen zum „flottem Rollstuhlfahrer“ geändert haben. Freddy Kupka, der als Händler für Salben und Fette auftritt, ist nach 15-jähriger berufsbedingter Pause wieder eingestiegen. „Einfach weil es Freude macht“, und dies wollen sie ihren Besuchern bei den drei bewirteten Veranstaltungen auch vermitteln.

In weiteren Rollen spielen: Sabrina Paul als Bardame Lilly und Norbert Weishaar als Knecht Martin. Souffleuse: Margareta Kehler; Licht und Ton: Jürgen Nawrath und Stefan Goebeler.

Info

Das Theaterstück „So viel Krach in einer Nacht“ wird im Kulturzentrum Hagenbach aufgeführt: Samstag 29. Oktober um 20 Uhr, Sonntag 30. Oktober um 19 Uhr und Montag/Feiertag 1. November um 15 Uhr.

Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Karten gibt es bei Siegfried Kehler, Trifelsstraße 57a, Telefon 07273 1804.