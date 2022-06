Nach zwei Jahren Zwangspause hat Germersheim am Wochenende wieder seinen traditionellen Pfingstmarkt gefeiert. Bei überwiegend sommerlichen Temperaturen kamen auch viele Gäste aus der Umgebung auf den städtischen Messplatz beim Sportzentrum Wrede. Von dem ein oder anderen Regenschauer am Sonntag ließen sich nur wenige Besucher abhalten. Pünktlich um 18 Uhr hatte Stadtbürgermeister Marcus Schaile am Freitag den Pfingstmarkt eröffnet, dessen Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Das Angebot an Leckereien und traditionellen Belustigungs- und Fahrgeschäften war wie immer groß. Attraktionen wie der „Star Fighter“ und der „Olympia Express“ begeisterten ein überwiegend junges Publikum. Am Familiendienstag, an dem sich die Schausteller mit ermäßigten Fahrpreisen und einem Mittagstisch von den Gästen verabschieden, endet der Pfingstmarkt.