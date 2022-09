Nachdem sich die Eröffnung des Karoline-Luise-Tunnel als letzter Baustein der Kombi-Lösung mehrfach verzögert hatte, sollen nun in Kürze die Ampeln auf Grün gestellt werden. Das gibt die Kasig in einer Mitteilun gbekannt. In der Woche vom 17. bis 23. Oktober ist die Freigabe des Tunnels geplant. Der konkrete Termin der Inbetriebnahme hängt derzeit vom weiteren Baufortschritt bei den verbleibenden Restarbeiten ab, teil die Kasig weiter mit.

In den vergangenen Tagen konnte die KASIG erfolgreich die notwendigen Modifikationen an den Lüftern in der Tunnelröhre umsetzen. Auch wurden weitere Komponenten im Bereich Elektro und Funktechnik verbaut, die insbesondere bei möglichen Einsätzen der Feuerwehr die Sicherheit im Tunnel nochmals verbessern. Ein abschließender Realtest dieser Funk-Infrastruktur mit den Einsatzkräften verlief in der vergangenen Woche ebenfalls erfolgreich.

Die Strahlventilatoren im Tunnel werden nach der Umrüstung nun durch robuste Gitter vor einer möglichen Beschädigung geschützt. Grund für diese Nachrüstung ist, dass bei einem Testlauf eine Unwucht aufgetreten war und dadurch ein Ventilator zerstört wurde. Bei dieser mechanischen Sicherung der Lüfter handelt es sich um eine provisorische Lösung, damit der Tunnel nun zeitnah eröffnet werden kann. Eine dauerhafte Lösung soll dann in den kommenden Wochen erarbeitet und eine entsprechende Ausschreibung für neue Ventilatoren auf den Weg gebracht werden. Für den Einbau dieser neuen Geräte wird der Tunnel dann, verbunden mit einer ersten technischen Revision, voraussichtlich in den Sommerferien 2023 für vier bis sechs Wochen für den Verkehr gesperrt.