Verpuffung im Werk bei Rheinspan hört sich dem technischen Leiter Michael Barz zufolge „schlimmer an als es gewesen“ ist. „Alle technischen Sicherheitseinrichtungen haben funktioniert“, sagt Barz. Gegen 10 oder 10.30 Uhr habe es am Samstag eine Verpuffung gegeben und dadurch sei Glut in die Absauganlage gekommen. Das könne immer mal vorkommen, ein „minimales Restrisiko bleibt“, sagt Barz. Schließlich könne sich das Luft-Holz-Gemisch durch einen kleinen Stein oder einen Metallsplitter, die Funken schlagen, entzünden. Die Feuerwehren haben unter anderem das Absaugrohr öffnen müssen und dies spülen müssen. Mit der Wärmebildkamera sei anschließend geschaut worden, ob es noch Glutnester gibt. Sehr hilfreich sei die Drehleiter gewesen, so dass benötigtes Material nicht anderweitig auf das Dach gebracht werden musste. Für den Einsatz der Feuerwehren sei er sehr dankbar. Der Sachschaden sei gering. Am Sonntagmittag sei die Produktion wieder angelaufen.