Der Schwimmpark in Bellheim muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Darüber informierte Verbandsbürgermeister Gerald Job (FWG) am Sonntagmittag. Grund sei das Unwetter vom Samstagabend, das auch in der Verbandsgemeinde Bellheim seine Spuren hinterlassen habe. „Neben vielen umgestürzten Bäumen hat es die Elektrotechnik im Schwimmbad erwischt“, so Job. In der Nacht zum Sonntag ging ein Alarm beim Schwimmparkpersonal ein. Job: „Trotz sofortigem Einsatz konnte der Fehler nicht gefunden werden.“ Eine Firma sei mit Hilfe der Fernwartung auf Fehlersuche – bisher aber ohne Erfolg. Voraussichtlich müsse ein Techniker vor Ort kommen. Bis der Fehler gefunden sei, müsse das Bad geschlossen bleiben.

Der Schwimmpark war nach zweijähriger Sanierungspause erst vor gut einer Woche wiedereröffnet worden.