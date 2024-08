Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin am Kreisverkehr nahe der Südpfalzkaserne in Germersheim gemeldet. Vor Ort befand sich nur noch die verletzte Radfahrerin, der Pkw-Fahrer hatte sich unerlaubt entfernt. Die 34-Jährige aus Böhl-Iggelheim wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung im Krankenhaus ab. Der 63-Jährige Unfallverursacher erschien eigenständig bei der Polizeiinspektion und schilderte mehrere strafbare Handlungen der Radfahrerin nach dem Verkehrsunfall. Es wurden daher Strafverfahren gegen beide Unfallbeteiligten eingeleitet. Am Fahrrad entstanden laut Polizei rund 100 Euro Sachschaden, am Pkw etwa 500 Euro.