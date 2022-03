Eine verletzte Person und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der K3 bei Lustadt.

Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis war auf der K3 aus Richtung Lustadt kommend in Richtung Westheim unterwegs. Hierbei fuhr er aus bisher unbekannter Ursache laut Polizeibericht „nahezu ungebremst auf einen Traktor mit Personenbeförderungsanhänger auf“, der im Begriff war auf einen Feldweg abzubiegen. Die Passagiere in dem Anhänger blieben unverletzt, der Unfallverursacher musste aufgrund einer Beinverletzung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die K3 für etwa eine Stunde voll gesperrt.