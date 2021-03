Unfall an einem Knotenpunkt: Am Dienstagabend um 17.50 Uhr war der Fahrer eines Personenwagens auf der K19 in Richtung Langenberg unterwegs. An der Kreuzung zur B9 missachtet der Fahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Sattelzugs. Durch den seitlichen Zusammenstoß wird der 51-jährige Fahrer des Personenwagens leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro.