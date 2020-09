Im Krankenhaus behandelt werden musste ein 16-jähriger Motorradfahrer am Montag nach einem Unfall.

Gegen 15.20 Uhr war ein Personenwagen auf der Hauptstraße in Richtung viadukt unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall zog sich der 16-Jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.