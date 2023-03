Einen schweren Unfall mit drei Verletzten gab es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Bereich der B 36/Neureuter Straße in Karlsruhe-Mühlburg. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 84-jähriger Fahrer eines Seat von einem Supermarktparkplatz auf die Neureuter Straße. Hierbei übersah er offenbar den Wagen eines 70-Jährigen, der aus Richtung Rheinstraße kam. Bei der Kollision beider Fahrzeuge erlitten die beiden Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Seat Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. Der 84-jährige mutmaßliche Unfallverursacher konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und wurde von der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät befreit. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zudem wurde der Verkehr erheblich behindert.