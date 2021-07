[Aktualisiert: 19:11 Uhr] Nach einem Unfall auf der B 272 am Dienstag zwischen Schwegenheim und Weingarten war diese in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden komplett gesperrt. Gegen 19 Uhr war sie wieder befahrbar. Nach Mitteilung der Polizei geriet ein Autofahrer, der in Richtung B 9 unterwegs war, kurz vor 14 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich einen Lastwagen rammte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, insgesamt etwa 80.000 Euro, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Da bei dem Unfall der Tank des Lastwagens aufgerissen wurde, trat Diesel aus. Wegen der Reinigungsarbeiten hatte die Straßenmeisterei die Bundesstraße gesperrt. Wegen der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in und um Schwegenheim, teilte die Polizei mit.