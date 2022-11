Zeugen für eine Unfallflucht sucht die Polizei Germersheim. Am Dienstagabend befuhr eine 28-jährige Autofahrerin um 18 Uhr die Landstraße 507 von Freisbach in Richtung Weingarten. Kurz nach dem Ortseingang Freisbach streifte sie in einer Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Fahrer dieses Fahrzeug fuhr unerlaubt vom Unfallort weiter. Zeugen werden gebeten sich unter 07274 9580 oder per Mail zu melden.