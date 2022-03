Ein Zeuge meldete am Freitagnachmittag einen Unfall auf der B9-Abfahrt zur Ölstraße, aus Richtung Wörth kommend. Zwei Fahrzeuge seien seitlich zusammengestoßen und hätten auf dem Beschleunigungsstreifen der B9 angehalten. Beide Fahrzeuge seien sichtbar beschädigt. Der Zeuge stoppte sein Auto, sicherte die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab und begab sich zurück zu seinem Fahrzeug. Laut Polizei fuhren währenddessen beide beteiligten Autos auf der B 9 in Richtung Germersheim davon. Ein Kennzeichen, das von einem der Fahrzeuge abgefallen sein dürfte, war als gestohlen gemeldet, teilt die Polizei mit. Keiner der Beteiligten meldete sich bei der Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 9580.