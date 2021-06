Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 9 an der Anschlussstelle Bellheim-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Bellheimerin wollte einen Lastwagen überholen und unterschätzte hierbei die Geschwindigkeit eines 22-jährigen Autofahrers auf der linken Spur. Beim Spurwechsel berührten sich laut Polizeibericht die Fahrzeuge, die danach beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur für eine Stunde gesperrt.