Gut aufgepasst: Am Montagabend meldete ein aufmerksamer Zeuge eine offenbar betrunkene Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim. Da auch ein Kennzeichen bekannt war, konnte die 42-jährige Autofahrerin schnell ermittelt werden. Sie wurde in der Geschwister-Scholl-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit 2,99 Promille nicht nur stark alkoholisiert war, sondern auch kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem wies ihr Fahrzeug auf beiden Seiten frische Unfallschäden auf. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 07274 9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.