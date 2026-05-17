Ein weißes Fahrzeug wurde am Samstag gegen 11.15 Uhr der Polizeiinspektion Germersheim gemeldet, weil es auf der Landstraße 553 zwischen Leimersheim und Kuhardt durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug unter anderem mehrfach auf die Gegenfahrbahn, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der verantwortliche 48-jährige Fahrer habe im Zuge der polizeilichen Maßnahmen festgestellt werden können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt; gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrzeugs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.