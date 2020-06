Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche sich auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule aufgehalten haben sollen und nun geflüchtet wären. Bei einer Überprüfung vor Ort fanden die Polizeibeamten zwei frische Graffitis an der Fassade des Schulgebäudes. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.