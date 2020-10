Die Stadt Germersheim legt ihre Tourismusbilanz 2019 vor. Die zeigt „gute Zahlen“. Die aktuellen Zahlen der ersten drei Quartale 2020 sind gegenüber dem Vorjahr stark eingebrochen. Trotz einer leichten Erholung in den Sommermonaten.

„Das zurückliegende Jahr 2019 war das bislang erfolgreichste Jahr für unseren stetig wachsenden Tourismusbereich in Germersheim“, sagte Bürgermeister Marcus Schaile bei der Präsentation der Tourismus-Kennzahlen für den Zeitraum Januar bis Dezember 2019. Demnach nahmen im vergangenen Jahr über 23.500 Gäste die verschiedenen touristischen Angebote in Germersheim wahr. Insgesamt besuchten 8629 Personen das Tourismus- Kultur- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor.

Fast 10.000, genau 9781 Personen nahmen an Gästeführungen in Germersheim teil, die meisten davon in den Monaten Mai und September des Vorjahres. Die 15 ehrenamtlichen Gästeführerinnen und Gästeführer zeigten voriges Jahr 508 Gruppen unterschiedlicher Größen die Stadt und Festung. 14 Bootsführer schipperten zwischen März und Oktober 2019 mit über 5000 Gästen in 455 Fahrten über den Lingenfelder Altrhein.

Mit rund 31.000 Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen und weiteren rund 4100 Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz sowie deutlich über 150 Fahrrad-Vermietungen seien die Zahlen von 2018 praktisch in allen Bereichen übertroffen worden, heißt es in der Präsentation. Gestiegen seien auch die Zahl der Schiffsanlandungen am Rheinvorland sowie die Besucherzahlen im Stadt- und Festungsmuseum und im Deutschen Straßenmuseum.

Im laufenden Jahr 2020 seien die Besucherzahlen in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr coronabedingt eingebrochen, wie erste Statistiken zeigen. „Danach hat sich die Situation erst in den Sommermonaten ganz allmählich wieder erholt. Dennoch werden die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 deutlich hinter denen des Vorjahres 2019 zurückliegen“, so die Leiterin des Besucherzentrums, Frauke Vos Firnkes. Mit ein Grund sei, dass ausnahmslos alle Großveranstaltungen und Events, wie die internationale Spezialradmesse oder das Germersheimer Festungsfest aber auch andere Messen und Märkte in der Umgebung abgesagt worden seien.