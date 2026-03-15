Ein früherer Pfarrer in Sondernheim räumt Übergriffe an Jungen ein. Rom sieht von einem Strafprozess ab. Jetzt ist der Priester gestorben.

Es ist drei Jahre her, dass bekannt wurde, dass ein früherer Priester in Germersheim und Sondernheim in den 1970er- und 80er-Jahren Jungen sexuell missbraucht hat. Es war ein Schock für die Gemeinde, bei vielen Menschen war der Geistliche beliebt. Wolfgang Willem war Seelsorger, Beichtvater, Ratgeber und Freund. Während seiner Zeit als Kaplan in Germersheim gründete er die Singschar. Später, als Pfarrer in Sondernheim, auch die Singgruppe. Als der Priester im April 1991 einen Versetzungsantrag stellte, gab es eine „Pro-Willem-Demonstration“ im Ort, bei der die Gemeindemitglieder den Priester baten, zu bleiben.

Als im März 2023 sexuelle Übergriffe des Geistlichen ans Licht kamen, waren viele Menschen entsetzt und fassungslos. Die Pfarrei und das Bistum waren um Aufklärung und Aufarbeitung bemüht und machten den Missbrauch damals öffentlich. In den Wochen zuvor waren Hinweise beim Germersheimer Pastoralteam eingegangen, dass Pfarrer Wolfgang Willem Jungen sexuell belästigt habe. Auch in sozialen Medien wurden Vorwürfe laut. Mit der Nachfrage des Pastoralteams beim Bistum wurden die Anschuldigungen gegen den früheren Seelsorger zur Gewissheit: Laut Akten gab es 2010 den ersten Hinweis in Speyer auf Übergriffe. Zwei Tage später folgte damals, 2010, ein Gespräch mit Willem, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war: Der Pfarrer bestätigte, dass er während seiner Zeit in Sondernheim und Germersheim sexuell motivierte Handlungen an Jungen begangen hat.

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Kontaktverbot und Geldstrafe

Eine kirchenrechtliche Untersuchung endete ein Jahr später, 2011, mit einem bischöflichen Dekret mit Strafbefehl und Kontaktverbot: Der Pfarrer musste sich von Minderjährigen fernhalten, er musste eine geringe vierstellige Geldstrafe an eine Caritas-Einrichtung zahlen und sogenannte Leistungen zur Anerkennung des Leids der Betroffenen, die eine Unabhängige Kommission in Bonn zentral verwaltet. Die Glaubenskongregation in Rom bestätigte die Auflagen.

2010 kamen bundesweit Missbrauchsskandale innerhalb der katholischen Kirche ans Licht, und es begann ein langwieriger Aufarbeitungsprozess in den Diözesen. 2010, 2011 und 2021 meldeten sich im Bistum Speyer Betroffene, die sexuelle Übergriffe in den 1970er- und 80er-Jahren, unter anderem in der Wohnung von Pfarrer Willem, schilderten. Zum Zeitpunkt der Taten waren sie zwischen 13 und 20 Jahre alt.

Tätigkeitsverbot ab 2018

Seit 2018 zeigt das Bistum jede Missbrauchsmeldung, sofern die Beschuldigten noch leben, bei der Staatsanwaltschaft an. Auch die bis dato bekannten Übergriffe des Sondernheimer Pfarrers wurden zur Anzeige gebracht. Es ging unter anderem um Berührungen im Intimbereich der Jugendlichen und Selbstbefriedigung in deren Gegenwart. Im gleichen Jahr erhielt Wolfgang Willem ein Tätigkeitsverbot. Zu einem weltlichen Strafverfahren kam es jedoch nie. Die Taten waren laut bischöflicher Rechtsabteilung schon in den 1990er-Jahren verjährt.

Nachdem der Missbrauch im März 2023 ans Licht gekommen war, meldeten sich Menschen, die aussagten, bereits in den 1970er-Jahren einen Verdacht bei Verantwortlichen der Pfarrei und im Ordinariat geäußert zu haben, aber offenbar kein Gehör gefunden hatten und nichts bewirken konnten. Bis Ende 2023 meldeten sich zudem drei weitere Betroffene bei der unabhängigen Ansprechpartnerin im Bistum. Einer von ihnen, ein ehemaliger Messdiener, berichtete, dass sein Vater und Bruder die Übergriffe in Speyer geschildert hätten, was aber ebenfalls folgenlos blieb. In den Akten wurden diese Hinweise laut Bistum damals nicht vermerkt.

Auch die nach März 2023 neu bekannten Fälle hat das Bistum der Staatsanwaltschaft gemeldet, die Verfahren wurden aber 2024 ebenfalls wegen Verjährung eingestellt. Allerdings ließ das Bistum ein zweites kirchenrechtliches Verfahren prüfen und meldete den Fall Willem erneut in Rom. Dort sollte entschieden werden, ob ein kirchlicher Strafprozess gegen den Ruhestandspfarrer geführt wird. Dieser kann im Kirchenrecht auf die kanonische Voruntersuchung – die es schon 2010 gab – folgen. Die letzte mögliche Strafe wäre dann nach Angaben des Bistums die Entlassung aus dem Klerikerstand gewesen.

Nein zum Strafprozess

Doch dazu kam es nicht. Am 26. Januar 2026 ist Wolfgang Willem im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Entscheidung gegen einen Strafprozess fiel allerdings schon vorher: „Die Rückmeldung aus Rom lautete, dass angesichts des Alters und schlechten Gesundheitszustandes von Pfarrer Willem und auch der bereits getroffenen, umfassenden Maßnahmen der Diözese (Untersagung jeglicher priesterlichen Tätigkeit in der Öffentlichkeit) von einem Strafverfahren abgesehen würde“, teilt die Pressestelle des Bistums Speyer auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Der Vatikan habe „die Maßnahmen des Bistums bestätigt und Pfarrer Willem weiterhin der Aufsicht des Bischofs empfohlen“. Gab es seither weitere Aussagen des Pfarrers zu den Vorwürfen? „Nein, er hatte bereits zuvor alles eingestanden“, antwortet die Pressestelle.

Auch nach dem Tod des Priesters können Betroffene ein Verfahren zur Anerkennung des Leids beantragen, teilt das Bistum mit und sagt „vollumfängliche Unterstützung“ bei dem Verfahren zu. „Auch die betroffenen Pfarreien, in denen Pfarrer Willem tätig war, können weiterhin eine Beratung für irritierte Systeme in Anspruch nehmen.“

Wolfgang Willem war ab 1972 zunächst als Kaplan in Germersheim tätig und ab 1976 als Pfarrer in Sondernheim. Sein Versetzungsantrag im April 1991 kam für die Gemeinde, so berichtete die RHEINPFALZ damals, überraschend. Der von Messdienern und Singgruppen-Mitgliedern initiierten „Pro-Willem-Demonstration“ und einer Unterschriftenaktion folgten um die 400 Leute. Kurze Zeit sah es so aus, als würde der Pfarrer tatsächlich in Sondernheim bleiben. Wenige Monate später, im Oktober 1991, hat er die Gemeinde dann doch endgültig verlassen. 2006 trat er seinen Ruhestand an, zuvor war er Pfarrer in Dannstadt und Administrator in Deidesheim. Vorwürfe aus den Gemeinden, in denen Pfarrer Willem nach Sondernheim wirkte, sind nicht bekannt.