In der Nacht auf Samstag ist ein 17-Jähriger auf einem Feldweg verstorben. Zuvor wurde er mit einem Messer verletzt. Wenige Stunden später hat die Polizei in Lingenfeld einen 20-Jährigen Tatverdächtigen festgenommen. In den sozialen Netzwerken gibt es seitdem viele Spekulationen hinsichtlich der Herkunft von Opfer und Täter.

Seit Montagnachmittag liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor: Hier wird als Todesursache das „Verbluten infolge einer Stichverletzung im Bereich des Brustkorbs des Verstorbenen“ genannt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

Die Staatsanwaltschaft teilte nun auf Anfrage der RHEINPFALZ Folgendes mit: Der Tatverdächtige ist kein Asylsuchender. Sowohl der 17-Jährige als auch der 20-Jährige haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei vielen Mitschülern des 17-Jährigen sitzt der Schock am Montag indes tief. Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen.