Am Sonntag, 13. Juni, befuhren zwei aus Kandel stammende Motorradfahrer gegen 11.55 Uhr hintereinander die L 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verringerte wohl der vorausfahrende 24-jährige Biker die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges, was den nachfolgenden 56-jährigen Motorradfahrer veranlasste, ein Überholmanöver einzuleiten. Bei diesem Fahrmanöver scheinen sich die Kräder berührt zu haben, wodurch beide Fahrer stürzten. Dabei zog sich der 24-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu, der 56-jährige Fahrer verletzte sich schwerwiegender und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Motorrädern entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 20.000 Euro.