Ein 31-jähriger Bauarbeiter stürzte am Dienstagmittag von einem Gerüst auf einer Baustelle zur Errichtung eines Einfamilienhauses Am Lettenbuckel in Scheibenhardt und verletzte sich schwer an seiner Schulter. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Gegen 12 Uhr betrat der 31-jährige Bauarbeiter eine Gerüstdiele und stürzte anschließend laut Bericht aus bisher ungeklärter Ursache aus einer Höhe von etwa zwei Meter auf Schottersteine. Aufgrund der Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Ob ein strafrechtlicher Sachverhalt vorliegt, bedarf weiterer Ermittlungen.