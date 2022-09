Die Scheibe eines Handy-Shops in der Konrad-Adenauer Straße ist zersplittert. Der Täter ist flüchtig. Das ist die Bilanz eines Streits am Donnerstagabend gegen 21 Uhr. Nach Polizeiangaben hatte ein Mann laut Zeugenaussagen zuvor ein Streitgespräch mit einer Frau geführt und scheinbar aus Wut mehrmals gegen die Scheibe des Shops geschlagen und getreten. Dadurch ist die Scheibe zersplittert. Der Täter konnte am Ort des Geschehens jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.