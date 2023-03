Nach einem kurzen Streit ist ein Autofahrer am Dienstagabend in Rülzheim auf einen Fußgänger losgefahren. Dieser wurde dabei verletzt. Der 42-jährige Fußgänger lief gegen 18 Uhr durch die Straße „Schützenpfad“ in Rülzheim, berichtet die Polizei. Ihm sei dann ein schnell fahrender Pkw entgegengekommen, was er dem Fahrer durch Handzeichen signalisieren wollte. Der Fahrer habe sich unbeeindruckt gezeigt und den Fußgänger beleidigt. Anschließend sei der Autofahrer unvermittelt losgefahren und habe dabei den 42-jährigen mit der Fahrzeugfront erfasst. Dieser wurde dabei verletzt. Bei einer anschließenden Fahndung konnte die Polizei den 25-jährigen Autofahrer ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Jetzt entscheidet das Gericht, ob und wann er seinen Führerschein zurückbekommt.