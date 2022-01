Nachdem in Karlsruhe am Mittwochvormittag eine Straßenbahn entgleist ist, kommt es zu Behinderungen und größeren Umleitungen im Straßen- und Stadtbahnverkehr, die auch Auswirkungen auf den Kreis Germersheim haben. Die Störungen könnten laut Verkehrsbetrieben bis 15 Uhr andauern. Betroffen sind unter anderem die aus Wörth kommende S5 sowie die aus Richtung Germersheim kommende S51. Weitere betroffene Stadtbahnlinien: S1, S11 und S2. ; weitere betroffene Straßenbahnlinien: 1, 2, 3 und 4. Die Bahn in Richtung Zentrum ist im Bereich des Mühlburger Tors entgleist. Dort befinden sich Abzweigungen in den Stadtbahntunnel und zur oberirdischen Strecke Richtung Europaplatz. Details zur entgleisten Bahn sind noch nicht bekannt.