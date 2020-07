Einen Tag nach der gescheiterten Sprengung von zwei Geldautomaten in Jockgrim war der nächste Versuch in Karlsruhe erfolgreich. Bislang unbekannte Täter waren am Freitag gegen 5 Uhr in eine Bankfiliale im Neureuter Bärenweg eingedrungen. Sie sprengten den im Vorraum der Filiale aufgestellten Geldausgabeautomaten in die Luft und entwendeten Bargeld in noch bislang unbekannter Höhe.

Ein lauter Knall riss Anwohner gegen 5 Uhr aus dem Schlaf. Mithilfe eines Werkzeuges öffnete die Täter gewaltsam den Geldautomaten. Sie führten die Explosion herbei, indem sie vermutlich Gas in den Geldausgabeschlitz einleiteten.

Zeugen beobachteten, wie die Täter mit einem schwarzen BMW, 1er flohen. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden zuvor entwendet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen. An der Bankfiliale entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.