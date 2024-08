Bei einem Stadtfest in Solingen kam es am Freitag zu einer Messerattacke, in deren Folge drei Menschen starben und acht Menschen verletzt wurden. Am betreffenden Wochenende wurde auch im Landkreis Germersheim gefeiert, unter anderem in Bellheim, Weingarten, Maximiliansau und Zeiskam. Hatte der Anschlag für die Polizei etwas mit Blick auf diese Feste verändert?

Man stehe bei größeren Festen schon frühzeitig in engem Austausch mit der jeweiligen Kommunalverwaltung und dem Veranstalter, um unter anderem die Sicherheitslage zu bewerten und erforderliche Maßnahmen festzulegen, heißt es dazu vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. Die polizeilichen Maßnahmen würden immer im Einzelfall aufgrund einer Lagebeurteilung festgelegt. In die Beurteilung der Lage fließen Erfahrungen aus vergangenen bzw. gleichgelagerten Veranstaltungen ein, auch die überregionale Sicherheitslage spiele eine Rolle. „In einem gemeinsam abgestimmten Sicherheitskonzept werden auch mögliche Anschlagsszenarien und größere Schadenslagen berücksichtigt“, heißt es von der Pressestelle auf Anfrage.

Auch wenn der Polizei derzeit keine konkreten Hinweise auf mögliche Straftaten oder ähnliches „auf den aktuellen und kommenden Festen in unserer Region vorliegen“, haben man dennoch, nach Bekanntwerden der Tat in Solingen, „die Polizeipräsenz vor Ort auf den laufenden Festen sichtbar erhöht“, so eine Sprecherin. „Denn wir wollen, dass die Festbesucher nicht nur sicher sind, sondern sich auch sicher fühlen.“ Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten seien für die Besucher jederzeit ansprechbar.