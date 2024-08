Das geplante Festwochenende in Solingen endete am Freitag mit einer Messerattacke auf Besucher. Auch im Kreis Germersheim wurde gefeiert. Diese Feste wolle man sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen, sagen die Verantwortlichen mit Blick auf den Anschlag.

Es war viel los: Kein Platz war am Samstagabend an den Biertischen bei der Pfortzer Kerwe mehr frei. Am Sonntag gingen dem Fußballverein sogar die Gläser aus. Für Ortsvorsteher Oliver Jauernig in Maximiliansau lief am Wochenende die erste Kerwe unter seiner Ägide. Natürlich sei man schockiert, dass so etwas passiert, sagt er mit Blick auf die Vorkommnisse in Solingen. Dort hatte am Freitagabend während des Stadtfestes ein Mann drei Menschen erstochen und acht weitere verletzt. Jauernig hatte die Nachricht erst spät mitbekommen, da er in die Kerweeröffnung eingebunden war.

Das Thema Sicherheit bei Festen hat den 28-jährigen Jauernig schon früher beschäftigt: Beruflich ist er als Abteilungsleiter in der Sicherheitsbranche tätig. „Wir haben schon die Sicherheit beim ,Fest’ in Karlsruhe mitgemacht oder bei der Bambi-Verleihung“, erzählt er. Privat ist er schon seit Jahren in den Orga-Teams der Stadt dabei und plant als Mitglied des Musikvereins das Lindenblütenfest mit. „Die Unsicherheit ist immer da, aber man kann ruhiger bleiben“, sagt Jauernig.