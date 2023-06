Die Hagenbacher freuen sich auf das Brunnenfest, das nach sieben Jahren Pause am Wochenende am Kirchplatz gefeiert wird. Auch ein Sternekoch ist mit von der Partie.

Das dreitägige Fest findet von Samstag, 24., bis Montag, 26. Juni, im historischen Stadtzentrum um den Brunnen statt. Das für 2020 geplante Brunnenfest war Corona zum Opfer gefallen. Die elfte Auflage des Fests bietet neben kulinarischer Vielfalt zahlreiche Showacts auf zwei Bühnen, teilt die Stadt mit. Festeröffnung ist am Samstag um 16 Uhr. Die Öffnung der Schänken wird vom Einmarsch des Fanfarenzug Hagenbach begleitet. Parallel dazu zeigt der Kinderzauberer Fab’s Magic auf der kleineren Festbühne am Obertorplatz seine Künste. Am Samstagabend sorgt die Band RockXn auf der Hauptbühne mit einem „Rock-Pop-Soul-Programm“ für Unterhaltung, und DJ Jan Michael Strauß heizt mit Beats von den 1980er-Jahren bis heute ein.

Am Sonntagmorgen findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, ehe die Festschänken zum Mittagstisch einladen. Der Tag steht ganz im Zeichen der Familien und bietet ein Unterhaltungsprogramm aus Kinderanimation, Bandauftritten und Einlagen von Musikvereinen, Chören und Showtanzgruppen. Daneben gibt es ein Kinderzelt, in dem an jedem Festtag Malen, Basteln und Kinderschminken angeboten wird. Am Sonntagabend können die Besucher beim Heimspiel der elfköpfigen Coverband Brunnebutzer zu Hits aus den 1970ern, 80ern und aus den aktuellen Charts feiern.

Feuerwerk zum Abschluss

Auch am Montag laden die Schänken entlang der Festmeile ihre Besucher zum Mittagstisch ein. Am frühen Nachmittag präsentiert Franz Roth Pfälzer Lieder zum Mitschunkeln. Die Kindergärten, der örtliche Turnverein und der Gesangverein Frohsinn sorgen auf der großen Bühne für Unterhaltung.

Zum Abschluss am Montagabend lädt die Reifenscheune zur Afterworkparty mit DJ Aboli am Obertorplatz ein und die Partyband Speetschicht verkörpert mit Stimmungshits die Pfälzer Volksfest-Mentalität. Den fulminanten Abschluss soll ein Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit machen.

Zanderfilet vom Sternekoch

An 24 Ständen und Schankstellen entlang der Festmeile werden die Besucher von der örtlichen Vereinswelt und gewerblichen Standbetreibern verköstigt. Neben den klassischen Festgerichten wie Spießbraten, Fleischknepp, Bratwurst und Flammkuchen bekommen die Besucher auch vegetarisches und veganes Essen sowie internationale Speisen. Ein Höhepunkt dürften die Gerichte von Zwei-Sternekoch Boris Rommel werden. Er bereitet am Stand des Sportvereins Zanderfilet und Garnelenspieß zu.

Mit viel Herzblut habe das elfköpfige Organisationsgremium in den letzten zwölf Monaten an den Planungen zum Brunnenfest gearbeitet, teil die Stadt mit. Eine Herausforderung und Hürde seien die neuen Aufgaben rund um die Festsicherheit gewesen. Drei Toilettenwägen, ein Parkkonzept für Besucher zur Entlastung des Ortskerns und die Entzerrung der Festmeile um Ballungspunkte zu vermeiden sollen Besuchern und Anwohnern das Fest so angenehm wie möglich machen. Die Anreise mit Bahn oder dem Fahrrad wird empfohlen. Neben den gewohnten Parkflächen werden Sonderparkplätze vor allem außerhalb der Ortsmitte gekennzeichnet. Fahrradparkplätze sind an der Schule und rund ums Kulturzentrum ausgewiesen.