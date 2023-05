Bei Familie Ernst und Maria Reiter ist der 30. Mai wieder einmal ein besonderer Freudentag: nach der goldenen, der eisernen und der diamantenen Hochzeit wird nun die Gnadenhochzeit gefeiert.

„Diese Bezeichnung stimmt, wir betrachten es als große Gnade, gemeinsam das Alter zu erleben und noch den Alltag meistern zu können“, betont Maria Reiter. Sie ist 90 und Ernst Reiter 91 Jahre alt, beide sind noch relativ gesund und „in gewissem Rahmen“ unternehmungslustig.

Und die Unternehmungslust, größere Reisen in ganz Europa, heitere Geselligkeit, aber auch aktives Engagement im Fußballverein und beim „Liederkranz Gesangverein“ prägten ihre lange gemeinsame Zeit. Bis vor drei Jahren hatte Ernst Reiter auch noch aktiv gesungen, „doch nach Corona gab es keinen Einstieg mehr“.

Von der Unternehmungslust sind die Besuche am Sonnenberg in Schweigen geblieben. Beide erzählen gerne über ihre vielen heiteren Erinnerungen. „Wir haben nichts ausgelassen“, lacht Maria Reiter. Das wird sich auch am Jubeltag im Kreis der Bekannte und Freunde zeigen, die zur Gratulation und für fröhliche Rückblicke im grün-blühenden Innenhof in der Kreuzstraße vorbeischauen.

Zur Hochzeit das Elternhaus ausgeräumt

Begonnen hatte alles bei Begegnungen am Hagenbacher „Milchhäusel“ und Ausflügen mit gemeinsamen Freunden. Zur Heirat in den kargen Nachkriegszeiten wurde mit zwei geschlachteten Schweinen, Fasswein und strahlendem Sonnenschein im ausgeräumten Wohnhaus von Marias Eltern gefeiert. Nach der Schule war sie zur Mithilfe im bäuerlichen Haushalt ihrer Eltern mit vier jüngeren Geschwister verpflichtet gewesen, auch wenn sie sehr gerne eine Ausbildung gemacht hätte. „Wir hatten einen netten familiären Zusammenhalt, und auf dem Bauernhof gab es immer viel Arbeit für mich“, erzählt Maria. Und es war wohl ihre praktische Art, so dass sie ihr Leben lang zum Kochen und Backen, für Dekoration und gute Ratschläge gerufen wurde.

Die klassische Arbeitsteilung funktionierte bei dem Ehepaar bestens, „wir haben uns immer gegenseitig geholfen, geschätzt und vertraut“, ergänzt Ernst Reiter. Er engagierte sich immer aktiv in seinen Vereinen und war als Bankkaufmann bei der Karlsruher Sparkasse im Anlage-Geschäft tätig. Wenn heute über Online-Banking diskutiert wird, so erinnert er sich an seine Mitarbeit bei den Anfänge in den 1970er Jahren, als die Sparkasse mit interessanten Pilotprojekten Vorreiter des EDV-gestützten Bankbetriebs war.

Dankbar für die gemeinsame Zeit

Den langjährigen Ruhestand genießen beide dankbar und glücklich und nennen als Rezept für eine glückliche Ehe „gegenseitiges Vertrauen und beständige Liebe“. Es ist eine große Gnade, denn nicht zuletzt müsse man in diesem Alter regelmäßig erfahren, dass sich der Kreis der Verwandten, Freunde und Bekannten durch Krankheit und Tod lichtet.

Dankbar erwähnen beide ihre große „Reiter-Familie“ und den guten Zusammenhalt. Denn bei fünf Kindern, 13 Enkeln und 11 Urenkeln kommt immer mal jemand zum Plaudern oder zur Hilfe vorbei, wenn Unterstützung gebraucht wird. Und am Gnaden-Hochzeitstag wird natürlich gemeinsam groß gefeiert.