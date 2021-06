Am Montagabend kam es auf dem Werderplatz in Karlsruhe zu zwei Vorfällen: Einerseits wurde Widerstand gegen einschreitende Polizisten geleistet und andererseits ein 28-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche am Bauch verletzt, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei war zunächst gegen 20.30 Uhr auf dem Werderplatz eingesetzt, um eine drohende körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 53 Jahre alten Mann zu verhindern. Als die beiden Streithähne aufeinander losgingen, wurde der 46-Jährige von Polizisten daran gehindert und festgehalten. Dagegen wehrte er sich heftig, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er war mit etwas mehr als einem Promille deutlich alkoholisiert. Bei den Versuchen sich loszureißen, wurden drei Beamte leicht verletzt. Eine Durchsuchung der Hosentaschen des Mannes förderte eine geringe Menge Betäubungsmittel zutage. Nach Abschluss der Polizeiarbeit und Beruhigung der Gemüter wurde beiden Streitparteien ein Platzverweis erteilt, schreibt die Polizei.

Mit Glasflasche Gegenüber attackiert

Gegen 0.30 Uhr wurde eine weitere Auseinandersetzung gemeldet, bei der ein 47-Jähriger einem 28-Jährigen zunächst eine Ohrfeige gegeben haben soll. Der Streit führte schließlich dazu, dass der 47-jährige Mann eine Glasflasche aus einer Mülltonne nahm, den Boden abschlug und sein Gegenüber angriff. Der Geschädigte wurde in der Folge offenbar leicht am Bauch verletzt und rannte weg. Die Beteiligten kennen sich, laut Polizeibericht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.