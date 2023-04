Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufzeichnungen von Hebammen geben Einblicke in die Gesellschaft und deren Moralvorstellungen. Schicksalsschläge und Familientragödien spiegeln sich auch darin wider. Dabei wurden an die Hebammen selbst höchste moralische Ansprüche gestellt. Teil 2 und Schluss.

Machen wir einen Sprung in das 19. Jahrhunderts: Anna Maria Humbert, geb. Herzog, war seit 1877 frei praktizierende Hebamme in Zeiskam. Sie hatte die Ausbildung in Heidelberg mit der Note „sehr