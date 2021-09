Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagabend in Bretten zu einen Messerangriff. Eine 29-Jährige beobachtete gegen 20 Uhr, wie die 56-jährige Beschuldigte beim Vorbeilaufen an ihrem Garten in der Bahnhofstraße eine Solarleuchte zerstörte. Unbeeindruckt von den Rufen der Geschädigten lief die Tatverdächtige davon. Im Bereich des Busbahnhofs konnte die 29-Jährige die Beschuldigte nochmals ansprechen, woraufhin sich diese erneut entfernte und hinter einem Baum versteckte. Als die beiden Frauen sich kurz darauf auf einem nahe gelegenen Parkplatz erneut begegneten, ging die 56-Jährige mit einem Messer in der Hand auf die Geschädigte zu und führte auch noch in sehr geringem Abstand mehrere Stichbewegungen in deren Richtung aus. Die 29-Jährige flüchtete und ließ eine Passantin die Polizei verständigen. Diese konnten die nach der Tat in ein Gebäude der Bahnhofstraße geflüchtete Beschuldigte später in ihrer Wohnung vorläufig festnehmen. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.