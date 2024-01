Eine Woche ist es her, dass in der Ziegelbergstraße in Jockgrim nach einem Rohrbruch eine hohe Wasserfontäne zu sehen war. Der Vorfall war am Sonntag gegen 11.30 Uhr gemeldet worden. Da sich in direkter Nähe ein 20 KV-Stromkabel und eine Abwasserleitung befanden, dauerten die Arbeiten knapp zehn Stunden. Die Auswirkungen waren jedoch noch länger im Ort zu spüren: Da der Wasserversorger Germersheimer Südgruppe eine sehr große Leitung vom Netz nehmen musste, kehrte sich der Haupstrom im Leitungssystem um, entsprechend wurden Eisenpartikel aufgewirbelt und das Wasser kam in manchen Straßenzügen braun gefärbt aus dem Wasserhahn. Zahlreiche Kunden baten in der Folge darum, dass ihre Leitungen gespült würden, was jedoch erneut Ablagerungen aufwirbelte.

Im Zuge des Rohrbruchs und der Verfärbung des Wassers hatte es unfreundliche Anrufe beim Wasserwerk gegeben. Verbandsdirektor Ralf Friedmann hatte davon berichtet, dass Mitarbeiter unter anderem angeschrien wurden. Nach der Berichterstattung in der RHEINPFALZ hätten sich aber auch Jockgrimer Bürger per Mail beim Wasserwerk gemeldet und sich für den Einsatz der Arbeiter an den betreffenden sehr kalten Sonntag bedankt, so Friedmann.

Ab Montag, 29. Januar, wird nun das betroffene Netz in Jockgrim systematisch gespült, kündigte Friedmann an. Dies dürfte zirka eine Woche dauern. „Es ist durch diese Maßnahme zu erwarten, dass es in einigen Bereichen wiederum kurzfristig zu Eintrübungen des Leitungswassers kommt“, heißt es in einer Mitteilung. Man bitte dafür um Verständnis. Friedmann erinnerte erneut daran, dass es sich nicht um eine gesundheitliche Beeinträchtigung handele - mit Ausnahme von Menschen mit Eisenallergie – , sondern eher eine technische Hygieneanforderung. Allerdings sollte das Trinkwasser ja frisch und klar aus dem Hahn kommen, darum werde man sich jetzt kümmern.