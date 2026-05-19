Die illegalen Treppen im Deich bei Germersheim sind verschwunden. Wer verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Die Behörde wurde noch nicht tätig.

Illegale Treppen im Rheinhauptdeich? Das war einmal. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung des RHEINPFALZ-Berichts zu den nicht genehmigten Bauten im Körper des Rheindeiches unterhalb der Werftstraße wurden diese zurückgebaut.

Verantwortliche unklar

Wer nun denkt, die befragten Behörden hätten etwas damit zu tun, der irrt. Denn auf RHEINPFALZ-Anfrage, wer die Treppen entfernt hat, heißt es seitens der Pressestelle der Kreisverwaltung Germersheim: „Die Wasserbehörde hat Kenntnis von der Entfernung dieser Treppen und hat diese Veränderungen auch dokumentiert/fotografiert. Der Rückbau erfolgte vermutlich aufgrund der Berichterstattung durch die RHEINPFALZ.“ Unbeantwortet blieben die Fragen, was die Deichreparatur kosten wird und wer diese Kosten tragen muss. Der Grund ist, dass noch nichts unternommen wurde: „Die untere Wasserbehörde wird sich mit der Neubaugruppe Hochwasserschutz/Speyer (Deichmeisterei) in Verbindung setzen und klären, ob aus Gründen der Deichsicherheit weitere Maßnahmen notwendig sind.“ Zu klären sei auf Nachfrage auch, „wer im vorliegenden Fall verantwortlich ist“. Unklar scheint auch seitens der unteren Wasserbehörde noch zu sein, ob die Verursacher eine Strafe bekommen werden.

Zwei Treppen vorhanden

Zwei Pächter oder Besitzer von Schrebergärten in dem hinter dem Deich liegenden Gebiet hatten dieses Jahr zwei illegale Treppen in den Rheinhauptdeich des Landes Rheinland-Pfalz gegraben und diese mit Steinen oder Holz befestigt. Dies blieb von den zuständigen Behörden unbemerkt. Als der Hochwasserdeich vor Jahren erhöht wurde, wurden auch zwei feste Treppen für die Schrebergärtner in den Deichkörper mit eingebaut, damit diese besser an ihre Gärten kommen. Die Kosten für die Deicherhöhung und den Neubau der Werftstraße übernahm damals übrigens Bonava. Das schwedische Unternehmen baut derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Schiffswerft zwei Mehrfamilienhäuser.