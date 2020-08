Die historische Stiehr-Orgel in der Kandeler St. Georgskirche wird nach einer grundständigen Restaurierung wieder in Dienst genommen. Obwohl sich alles um einige Wochen verzögert hat, kann man den schon im zeitigen Frühjahr, noch vor Beginn der Corona-Epidemie, ins Auge gefassten Zeitplan für die Feierlichkeiten einhalten. Darauf freut sich vor allem Bezirkskantor Wolfgang Heilmann. Er darf die Orgel als erster bespielen im feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 16. August, 18 Uhr. Die einzige Orgel, die der Elsässer Orgelbaumeister Joseph Stiehr für eine Kirche in Deutschland gebaut hat, war ebenfalls von einem Elsässer Orgelbauer, Yves Koenig aus Sarre-Union, fachmännisch in ihren Originalzustand von 1842 zurück versetzt worden. Die musikalische Gestaltung wird ergänzt durch ein Solistenquartett und der Band „Canta Kandela“. Oberkirchenrat Manfred Sutter hält die Festpredigt.

Weil man mit einem größeren Besucheransturm rechnet, ist eine Tonübertragung auf den Platz vor dem Südeingang der Kirche vorgesehen. Menschen, die nicht mehr in die Kirche passen, können das Geschehen von hier aus verfolgen. Zu kaufen gibt es Orgel-Wein und Orgelpfeifen. Diese stammen natürlich von der alten Stiehr-Orgel. Alle Corona-Bestimmungen sind einzuhalten. Für den Gottesdienst muss man sich über die Homepage der Kirchengemeinde unter der Adresse www.prot-kirche-kandel.de anmelden.