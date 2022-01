Am Samstag, gegen 19.42 Uhr, war ein 25-jähriger Mann mit einem E-Roller in der Kaiserslauterner Straße in der Nordweststadt unterwegs. Unvermittelt stellte sich dem Mann dann ein unbekannter Täter in den Weg und stoppte den Rollerfahrer. Zeitgleich trat ein weiterer Beteiligter hinter den E-Roller. Dann forderte der Angreifer Bargeld. Als dieser dem nicht nachkam schlug der Täter mehrfach auf sein Opfer ein. Um den Angriff zu unterbinden, händigte der Geschädigte das geforderte Geld, einen 10-Euro-Schein, aus. Anschließend flüchteten die beiden jugendlichen Täter sowie deren weibliche Begleiterin in Richtung Haus Betlehem. Die Polizei sucht Zeugen: 0721/666-5555.