Nach Beschwerden von Betreibern und einer Rechtsprüfung sind in Spielhallen anstatt 30 nun 25 Prozent Steuer fällig.

Im Dezember hat der Verbandsgemeinderat Jockgrim die Vergnügungssteuer auf Glücksspiel erhöht. Spielhallenbetreiber mussten anstatt 12 Prozent schon ab Januar 30 Prozent vom Einspielergebnis zahlen. Die Betreiber schlugen Alarm, manche befürchteten den Ruin ihrer Halle. 30 Prozent liege deutlich über dem, was wirtschaftlich zu stemmen sei, sagte damals ein Hallen-Betreiber im RHEINPFALZ-Gespräch. Nun haben die Ratsmitglieder erneut über die Steuersätze beraten.

„Alle Betreiber haben sich bei uns gemeldet“, sagte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) am Montagabend. Ihre Kritik: Die Steuer sei zu hoch und könnte eine „erdrosselnde Wirkung“ entfalten. Dies wäre der Fall, wenn der Betrieb nicht mehr auf Dauer wirtschaftlich geführt werden kann und wäre rechtlich problematisch. „Wir haben die Rechtssprechung analysiert und die Steuersätze in anderen Kommunen verglichen“, erläuterte Wünstel die Reaktion der Verwaltung.

In der Region liege die Vergnügungssteuer im Schnitt zwischen 23 und 25 Euro. Dabei führt die Verwaltung vor allem Städte wie Frankenthal, Karlsruhe, Mainz, Ludwigshafen oder Landau auf. In Lingenfeld liege der Steuersatz bei 20 Prozent in Bellheim bei 25 Prozent. Die Bellheimer hatten die Steuer letztes Jahr ebenfalls auf 30 Prozent erhöht, haben aber im Februar nach Beschwerden zurückgerudert.

Die Verwaltung kommt zum Ergebnis, dass Steuern oberhalb von 25 Prozent in Spielhallen rechtlich angreifbar sein und 30 Prozent im Falle einer Klage als erdrosselnd eingestuft werden könnten. „Wir schlagen vor, den Steuersatz entsprechend zu reduzieren“, führte Wünstel aus. Die Ratsmitglieder sprachen sich bei zwei Enthaltungen ebenfalls dafür aus. Spielhallenbetreiber müssen – rückwirkend zum Januar – 25 Prozent des Einspielergebnisses abführen. Für Auomatenbetreiber an anderen Orten wurde der Satz von 25 auf 20 Prozent herunter geschraubt.

Die vier Spielhallen-Betreiber in der Verbandsgemeinde müssen nun immer noch doppelt so viel Vergnügungssteuer zahlen wie bisher. Es ist die einzige Steuer, die unmittelbar an die Verbandsgemeinde abgeführt wird. Erhöhungen werden aufgrund kommunaler Haushaltsdefizite auch in anderen Städten und Gemeinden diskutiert. In Jockgrim war die Glücksspielsteuer zuletzt vor 14 Jahren erhöht worden.