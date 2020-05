Nach Pfingsten, am Dienstag, 2. Juni, wird der grenzüberschreitende Zugverkehr zwischen Neustadt – Landau – Winden und Wissembourg und zwischen Wörth und Lauterbourg wieder aufgenommen. Das teilt Werner Schreiner, der Beauftragte der Ministerpräsidentin für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, mit. Da noch immer Reisebeschränkungen gelten, müssen die Fahrgäste jedoch in der aktuellen Übergangszeit noch die entsprechenden Ausweispapiere und Genehmigungen für den Fall von Kontrollen mit sich führen. Zur Vorbereitung der Betriebsaufnahme werden die Bahnunternehmen am Samstag Testfahrten auf den Bahnstrecken unternehmen, um zu prüfen, ob die Technik für Bahnübergänge und Signale korrekt funktionieren.