Ein 72-jähriger Mann stieß am Freitag, 19. März, gegen 21 Uhr beim Ausparkversuch am Impfzentrum Wörth gegen einen dunklen BMW. Erst später fiel dem Unfallverursacher ein Sachschaden auf. Daraufhin informierte er die Polizei. Diese sucht nun nach dem vermeintlichen geschädigten Unfallgegner, dem Halter einer dunklen BMW-Limousine. Der Wagen hatte zur besagten Zeit in der ersten oder zweiten Parkreihe des Impfzentrums geparkt. Womöglich entstand am BMW ein Schaden an der Fahrzeugfront, heißt es im Polizeibericht. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 9221-0, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de