Der Ehemann der zu Unrecht gekündigten Kita-Leiterin erhebt im Stadtrat schwere Vorwürfe. Bürgermeister Michael Niedermeier versucht erneut, die Verantwortung für das weitere Vorgehen an den Stadtrat abzuschieben.

„Wir leiden seit zweieinhalb Jahren unter der Situation!“ Mit diesen Worten wendet sich der Ehemann einer Kita-Leiterin in der Einwohnerfragestunde am Dienstagabend an den Stadtrat