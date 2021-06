Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen auf einem Tankstellengelände in der Karlsruher Innenstadt, bei dem ein 21-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 1.20 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Amalienstraße zwischen mehreren Personen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei soll ein 53-jähriger türkischer Mann mit einem Messer dem Opfer in den Bauchbereich gestochen haben. Der aus der Türkei stammende 21-Jährige musste aufgrund der Verletzung in einer Karlsruher Klinik notoperiert werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die polizeiliche Aufklärung gestaltete sich schwierig, da alle Beteiligten sich unkooperativ verhielten. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung der Personengruppe konnte bei dem 53-Jährigen ein Messer mit Blutanhaftungen sichergestellt werden.