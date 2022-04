In ihrem Heimatort Winden las Autorin Lilo Beil, die heute im Odenwald lebt, aus ihren Büchern. Eingeladen hatten die Landfrauen Winden/Hergersweiler, die im Bürgerhaus Kaffee und Kuchen servierten. Rund 35 Zuhörer waren gekommen.

Der Nachmittag stand im Zeichen der Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Die Landfrauen konnten mit Kaffee und Kuchen 300 Euro erwirtschaften und spenden sie für die SOS-Kinderdörfer/Ukrainehilfe. Lilo Beil las ohne Honorar und spendet den Erlös der Bücher, die während der Veranstaltung verkauft wurden, insgesamt 495 Euro, für den guten Zweck. Davon fließen 400 Euro an Unicef/Ukrainehilfe und 95 Euro an Tierhilfe/Ukraine. rire