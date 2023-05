Das war alles andere als unauffällig: Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden kam es am Samstag gegen 10 Uhr in der Kandeler Straße in Neulauterburg, einem Ortsteil von Berg. Demnach parkte die Fahrerin eines silbernen Pkw rückwärts aus und kollidierte mit dem am gegenüberliegendem Fahrbahnrand abgestellten Pkw einer Fahrzeugbesitzerin. „Trotz eines lauten Knallgeräusches entfernte sich die Unfallverursacherin in Richtung Scheibenhardt“, heißt es im Polizeibericht. Der flüchtige Wagen soll ein französisches Kennzeichen haben und die Fahrerin wird als klein, schlank, etwa Mitte 30 mit auffallender roter Brille beschrieben. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.