[Aktualisierung: 13.50 Uhr] Noch bis zum frühen Abend gesperrt ist die Bienwald-B9 zwischen Kandel-Süd und dem Grenzübergang nach Frankreich.

Ein Lastwagenfahrer mit spanischem Kennzeichen war den Angaben der Polizei zufolge am Morgen, kurz nach 7 Uhr, aus Frankreich kommend Richtung Kandel unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, der Lastwagen geriet in den Grünstreifen, kippte auf die Seite und blieb dort liegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Wegen der Reinigungsarbeiten war die Bienwald-B9 zunächst zirka eine Stunde voll gesperrt, teilte ein Sprecher der Polizei Wörth am Donnerstagmittag mit. Danach konnte die Strecke kurzzeitig wieder freigegeben werden.

Ein Abschleppwagen für den neben der Fahrbahn liegenden Laster war gegen 10.30 Uhr vor Ort. Da das Unternehmen mit schwerem Gerät angerückt ist, musste die Bienwald-B9 im genannten Bereich dann erneut voll gesperrt werden. Eine Umleitung über L554 Richtung Neulauterburg ist ausgeschildert.

Die Polizei rechnet nun damit, dass die Sperrung bis zirka 17 Uhr andauert. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.