Germersheimer Polizisten hatten am Donnerstag diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet. Dabei wurden insgesamt drei nicht angeschnallte Autofahrer festgestellt. Weitere drei hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr. Zudem ging den Beamten ein Fahranfänger ins Netz, der nicht nur viel zu schnell unterwegs war, sondern an seinem Fahrzeug auch nicht erlaubte technische Veränderungen vorgenommen hatte. „Neben einer entsprechenden Anzeige kam auf den jungen Mann zudem ein verkehrserzieherisches Gespräch vor Ort zu“, schreibt die Polizei.