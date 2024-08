Minfeld knüpft zur Kerwe an eine Tradition aus den 1980er-Jahren an: Am Sonntag, 8. September, soll es wieder ein Seifenkistenrennen geben.

Bei den Seifenkistenrennen auf der Minfelder Herrengasse in den 1980er- und 90er-Jahren fuhren je zwei Piloten die Strecke hinunter. 1994 etwa, also vor 30 Jahren, stiegen auch Bürgermeisterkandidaten in die Seifenkisten und lieferten sich ein spannendes Rennen. Mit dabei waren damals Clemens Nagel und Günter Tielebörger, Emil Hanß und Heinz Liedtke, die sich nichts schenkten und in die Promi-Kisten stiegen, die man sich vom Seifenkistenclub in Ilbesheim eigens für dieses „Bürgermeisterrennen“ ausgeliehen hatte. Ob sich die beiden Kandidaten für das Amt des Verbandsbürgermeisters auch in eine Seifenkiste trauen? Genaues hierzu war weder von Mike Schönlaub (SPD) noch von Martin Volz (FWG) zu erfahren.

Die Schirmherrschaft über das Seifenkistenrennen übernimmt jedenfalls Ortsbürgermeister Martin Volz, Veranstalter ist die Ortsgemeinde. Die Rennleitung hat der Vorstand des Vereins „Kultur und mehr Minfeld“, kurz auch „KumM“ genannt. Dessen Mitglieder kümmern sich auch um die Ausrichtung des Rennens. Damit das gelingt, braucht man Teilnehmer, Seifenkistenbauer und viele Helferinnen und Helfer.

Gestartet wird in drei Klassen. Bambini (Kinder zwischen 8 und 12 Jahren) haben eine freie Kistenwahl. Jugendliche und Erwachsene (zwischen 13 und 99 Jahren) gehen als „Freestyler“ ins Rennen, und dann gibt es natürlich auch Profis in derselben Altersklasse. Deren Kisten müssen aber den Normen des Deutschen Seifenkistenverbandes entsprechen. Aber ganz egal, ob DSKD-Norm oder Freestyle: Die Fahrzeuge müssen eine funktionierende Bremse aufweisen.

Die Räder der Vorderachse sollten maximal drei bis fünf Zentimeter nach links oder rechts einschlagen, damit jede Übersteuerung verhindert wird. Und, ganz wichtig: Alle, die in der Minfelder Herrengasse, der traditionellen Rennstrecke, an den Start gehen, müssen einen Helm tragen. Motorradhelme, Halbschalenhelme mit Nackenschutz, Ski- oder Fahrradhelme mit Nackenschutz sind möglich.

Vor dem Start werden Fahrzeug und Ausrüstung der Fahrer geprüft. Mehrere Fahrer je Seifenkiste sind zugelassen, jedoch gibt es keine Teamwertung.

Info

Wer mitmachen möchte, kann sich auf www.skr-minfeld.de anmelden. Auch für den Aufbau und Abbau der Rennstrecke werden Helfer gebraucht.