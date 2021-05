Die Sitzung des Ortsgemeinderates Lingenfeld vom Dienstagabend und alle in ihr gefassten Beschlüsse sind null und nichtig. Dies teilte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) gestern mit. Grund sind rechtliche Bedenken, nachdem die Videokonferenz wegen technischer Probleme anders als geplant ablief.

Was war passiert? Die Sitzung hat – wie in Zeiten der Corona-Pandemie inzwischen üblich – als Videokonferenz stattgefunden. Kropfreiter moderierte vom Ratssaal aus, in dem auch die Öffentlichkeit das Geschehen verfolgen konnte, den Ablauf. Via Beamer waren auf einer Leinwand alle Ratsmitglieder als Online-Teilnehmer zu sehen – bis auf zwei. Norbert Steiger (FWL) und Thomas Wurm (Bündnis 90/Grüne) hatten offensichtlich technische Probleme und konnten den virtuellen Konferenzraum nicht „betreten“. Der Sitzungsbeginn verzögerte sich. Als sich trotz telefonischer Kontaktaufnahme mit den

Betroffenen keine Verbindung herstellen ließ, startete Kropfreiter die Sitzung. Im weiteren Verlauf begab sich Wurm zu seiner Fraktionskollegin Nicole Menke-Ratz und nahm von dort aus über deren Computer aktiv mit Redebeiträgen teil. Wurm und Menke-Ratz trugen dabei Masken und hielten die Abstandsregel ein.

Steiger fand sich persönlich im Ratssaal ein und begab sich nur bei einem Punkt wegen Befangenheit in den Zuhörerbereich, so dass aus dem ganzen eine Art Hybrid-Sitzung wurde. „Eine Mischung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Eine Sitzung muss entweder komplett online oder komplett in Präsenz stattfinden“, sagte Jens Hinderberger, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld, auf Anfrage. Dies sehe auch die Interessenvertretung der Kommunen, der Gemeinde- und Städtebund, so.

Steiger und Wurm hätten daher an der Sitzung und an Abstimmungen nicht teilnehmen dürfen, weil sie nicht über ein eigenes Gerät eingeloggt waren, so die Einschätzung der Verantwortlichen. Kropfreiter hat nun erhebliche Bedenken, ob die gefassten Beschlüsse rechtmäßig sind. Um kein Risiko einzugehen, will er die Sitzung voraussichtlich am 25. Februar wiederholen.