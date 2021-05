Nach monatelanger Ermittlungsarbeit wurden am Donnerstag zeitgleich in drei Bundesländern mehrere Wohnungen durchsucht und zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 38 und 40 Jahren wurden festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Rund 1,5 Kilo Drogen und Waffen entdeckt

Bei koordinierten Durchsuchungsmaßnahmen in Baden-Württemberg (Karlsruhe), Rheinland-Pfalz (Maxdorf und Wörth) sowie Nordrhein-Westfalen (Köln) konnten neben zwei entwendeten hochwertigen Fahrrädern auch diverse Betäubungsmittel gefunden werden, unter anderem mehr als 1,1 Kilogramm Amphetamin, etwa 300 Gramm Marihuana, 80 Gramm Haschisch und 20 Gramm Crystal-Meth. Außerdem wurden mutmaßliches Drogengeld und „mehrere erlaubnisfreie Schusswaffen“ sichergestellt, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung.

Gegen einen Verdächtigen bestand Haftbefehl

Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen bestand bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe unter anderem wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei sowie des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 40-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem 40-Jährigen wird unter anderem bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Ermittlungen wegen verhafteter Diebesbande

Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit einem gesondert geführten Ermittlungsverfahren gegen eine Diebesbande, deren Mitglieder im September vergangenen Jahres festgenommen worden waren. Drei Mitglieder dieser Bande wurden jüngst durch Urteil des Landgerichts Karlsruhe unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls zu Freiheitsstrafen von sechseinhalb, viereinhalb und zwei Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der nun in Haft genommene 38-Jährige steht im Verdacht, als Hehler dieser Bande agiert und jedenfalls Teile des Diebesguts ins Ausland verschafft zu haben, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe.