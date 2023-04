Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Mittwochvormittag vorläufig festgenommen worden und befindet sich wegen des Besitzes von Drogen und dem Verdacht auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Der 32-jährige Mann aus Karlsruhe war bei Ermittlungen in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler etwa zwei Kilogramm Cannabis, mehrere Dutzend Ecstasy-Tabletten sowie knapp 30 Gramm Kokain sicher. Zudem wurden eine Schreckschusswaffe, ein Teleskopschlagstock, mehrere Messer sowie Pfeffersprays aufgefunden.